Рух пошкодженим мостом на Кирилівській закрито: показали схему об'їзду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Рух шляхопроводом, де сталося руйнування дорожнього покриття на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської у столиці, тимчасово перекрили. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

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"25 липня... пройшло виїзне засідання комісії ТЕБ та НС стосовно часткового руйнування дорожнього покриття на перетині вулиці Олени Теліги та вулиці Кирилівської. Вирішено тимчасово перекрити шляхопровід для руху", - повідомили рятувальники.

При цьому у прес-службі КМДА відзначили, що рух буде відновлено 26 липня у другій половині дня.

Рух транспорту організовано за схемою:

  • у напрямку ст. м. "Шулявська": вул. Богатирська – вул. Лугова – вул. Я.Івашкевича – вул. Вишгородська – вул. Сирецька – вул. Ольжича – далі вулицею О.Теліги;
  • у напрямку ст. м. "Почайна": вул. Ольжича – вул. Сирецька – вул. С.Скляренка – далі проспектом С.Бандери.

Нагадаємо, негода 25 липня пошкодила столичний шляхопровід.

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