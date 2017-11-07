Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат в ночь на 9 ноября

Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.

Напомним, сегодня, 7 ноября, с 10:30 до 19:00 в связи с ремонтом частично ограничили движение транспорта Южным и Московским мостами.