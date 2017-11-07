Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат в ночь на 9 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе частично ограничат в связи с ремонтом дорожного покрытия. Ограничение будет действовать с 21:00 8 ноября до 6:00 9 ноября. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН.
Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.
Напомним, сегодня, 7 ноября, с 10:30 до 19:00 в связи с ремонтом частично ограничили движение транспорта Южным и Московским мостами.