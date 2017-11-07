Рух Південним мостом у Києві частково обмежать у ніч проти 9 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Рух транспорту на Південному мостовому переході в напрямку з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе частково обмежать у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття. Обмеження діятиме з 21:00 8 листопада до 6:00 9 листопада. Про це повідомили в КК “Київавтодор”, передає УНН.
Комунальна корпорація просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитись до труднощів трафіку, пов’язаних із ремонтом.
Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, з 10:30 до 19:00 у зв’язку з ремонтом частково обмежили рух транспорту Південним та Московським мостами.