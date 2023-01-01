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Движение метро Киева восстановили после находки обломка ракеты на путях

Движение метро Киева восстановили после находки обломка ракеты на путях

Киев • УНН

 • 1369253 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Движение метрополитена в Киеве возобновило работу на "красной" ветке после нахождения обломка ракеты на путях, сообщает КГГА в воскресенье, 1 января, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Движение «красной» линией метро от станции «Академгородок» до станции «Лесная» восстановлено. Взрывотехническая группа изъяла обломок ракеты вблизи станции метро «Левобережная»", – сообщили в КГГА.

Детали

Колеи и контактная сеть повреждений не получили, указали в госадминистрации.

"Киевский метрополитен работает в обычном режиме", - отметили в КГГА.

Ранее

В 7:20 на втором пути станции метро «Гидропарк» Святошинско-Броварской линии был обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты.

Движение электропоездов от станции метро «Лесная» до станции «Днепр» было временно приостановлено. На месте работала взрывотехническая служба.

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