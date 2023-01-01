Рух метро Києва відновили після знахідки уламку ракети на коліях
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Рух метрополітену у Києві відновив роботу на "червоній" гілці після знаходження уламку ракети на коліях, повідомляє КМДА у неділю, 1 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Рух «червоною» лінією метро від станції «Академмістечко» до станції «Лісова» відновлено. Вибухотехнічна група вилучила уламок ракети поблизу станції метро «Лівобережна»", - повідомили у КМДА.
Деталі
Колії та контактна мережа ушкоджень не зазнали, вказали в держадміністрації.
"Київський метрополітен працює у звичайному режимі", - зазначили у КМДА.
Раніше
О 7:20 на другій колії станції метро «Гідропарк» Святошинсько-Броварської лінії було виявлено предмет, схожий на уламок ракети.
Рух електропотягів від станції метро «Лісова» до станції «Дніпро» було тимчасово призупинено. На місці працювала вибухотехнічна служба.