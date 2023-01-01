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Рух метро Києва відновили після знахідки уламку ракети на коліях

Рух метро Києва відновили після знахідки уламку ракети на коліях

Київ • УНН

 • 1369262 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Рух метрополітену у Києві відновив роботу на "червоній" гілці після знаходження уламку ракети на коліях, повідомляє КМДА у неділю, 1 січня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Рух «червоною» лінією метро від станції «Академмістечко» до станції «Лісова» відновлено. Вибухотехнічна група вилучила уламок ракети поблизу станції метро «Лівобережна»", - повідомили у КМДА.

Деталі

Колії та контактна мережа ушкоджень не зазнали, вказали в держадміністрації.

"Київський метрополітен працює у звичайному режимі", - зазначили у КМДА.

Раніше

О 7:20 на другій колії станції метро «Гідропарк» Святошинсько-Броварської лінії було виявлено предмет, схожий на уламок ракети.

Рух електропотягів від станції метро «Лісова» до станції «Дніпро» було тимчасово призупинено. На місці працювала вибухотехнічна служба.

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