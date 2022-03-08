Движение через Днестровский мост в Одесской области разблокировано
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. 8 марта в Одесской области разблокировали движение через Днестровский мост. Теперь по нему можно двигаться в сторону государственной границы. Об этом сообщает глава Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко, передает УНН.
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"По моему поручению сегодня разблокировано движение через Днестровский мост. Это позволит возобновить обычный трафик через село Затока Белгород-Днестровского района", - отметил Марченко.
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Транзитный проезд через Днестровский мост в районе Затоки в сторону границы с Молдовой и Румынией был закрыт 6 марта. В силу этого весь транспорт должен был идти в юго-западную часть Одесской области в объезд через территорию Молдовы в районе села Паланка. Днестровский мост соединяет два берега Днестровского лимана и обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение между землями южной Бессарабии, портами Измаила и Рени с остальной частью Украины.