Рух через Дністровський міст на Одещині розблоковано
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. 8 Березня в Одеській області розблокували рух через Дністровський міст. Тепер по ньому можна рухатися в бік державного кордону. Про це повідомляє голова Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Марченко, передає УНН.
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"За моїм дорученням сьогодні розблоковано рух через Дністровський міст. Це дозволить відновити звичайний трафік через село Затока Білгород-Дністровського району", - зазначив Марченко.
Деталі
Транзитний проїзд через Дністровський міст в районі Затоки в бік кордону з Молдовою і Румунією був закритий 6 березня. В силу цього весь транспорт повинен був йти в південно-західну частину Одеської області в об'їзд через територію Молдови в районі села Паланка. Дністровський міст з'єднує два береги Дністровського лиману і забезпечує автомобільне і залізничне сполучення між землями Південної Бессарабії, портами Ізмаїла і Рені з іншою частиною України.