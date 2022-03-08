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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Рух через Дністровський міст на Одещині розблоковано

Рух через Дністровський міст на Одещині розблоковано

Київ • УНН

 • 153549 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. 8 Березня в Одеській області розблокували рух через Дністровський міст. Тепер по ньому можна рухатися в бік державного кордону. Про це повідомляє голова Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Марченко, передає УНН.

Цитата

"За моїм дорученням сьогодні розблоковано рух через Дністровський міст. Це дозволить відновити звичайний трафік через село Затока Білгород-Дністровського району", - зазначив Марченко.

Деталі

Транзитний проїзд через Дністровський міст в районі Затоки в бік кордону з Молдовою і Румунією був закритий 6 березня. В силу цього весь транспорт повинен був йти в південно-західну частину Одеської області в об'їзд через територію Молдови в районі села Паланка. Дністровський міст з'єднує два береги Дністровського лиману і забезпечує автомобільне і залізничне сполучення між землями Південної Бессарабії, портами Ізмаїла і Рені з іншою частиною України.

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