Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Проблема с аннулированием регистрации права собственности по "ручным" решениям Минюста может разрушить рынок кредитования бизнеса и ухудшить инвестиционный климат в Украине.

Последние годы сложилась практика, когда министерство юстиции Украины не просто подменяет собой суд, но и нарушает при этом законы. Речь, в частности, идет о действиях Антирейдерской Коллегии, которая в свое время была создана при министерстве, чтобы оперативно реагировать на различные конфликты, возникающие за право собственности. Ведь пока продолжаются судебные разборки между компаниями, ценный актив может быть в прямом смысле уничтожен - распилен, разворован и т.д. Поэтому идея создания Коллегии при министерстве заключалась в том, чтобы блокировать подобные прецеденты.

Однако на практике получилось все наоборот. Часто именно Коллегия препятствует мирному урегулированию корпоративных конфликтов, незаконно аннулирует регистрации права собственности на имущество и, по сути, способствует рейдерским процессам по отношению к компаниям.

Так, еще в 2021 году "Наші гроші", ссылаясь на опальную экс-заместительницу министра юстиции по регистрационным вопросам Ольгу Онищук, писали, что 7-10% приказов Минюста суд признает незаконными. И это при том, что дела против министерства суды рассматривают годами.

"Проблема с аннулированием регистрации права собственности по "ручным" решениям Минюста есть. И эта тема очень токсичная. То есть, все на рынке о ней знают, но сделать никто ничего не может. Никакие судебные контрпроцессы не помогают. Такое ощущение, что есть некий указ сверху, по которому Минюст отрабатывает определенные заказы в пользу конкретных лиц. Достаточно открыть судебный реестр и посмотреть, какое количество судебных дел против Минюста. И они либо без движения, либо тянутся годами", - заявил в комментарии изданию Hubs представитель банковского рынка.

Свежий пример

Свежий пример подобного произвола со стороны чиновников - отмена государственной регистрации прав собственности аграрной группы компаний Sunolta на зерновой терминал в Одесском морском торговом порту, о котором написали чуть ли не все аграрные и деловые издания в Украине.

В феврале Sunolta обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с иском, в котором как раз требует признать незаконными приказы министерства юстиции об отмене регистрации за предприятиями группы прав на приобретенное имущество. И, более того, суд уже принял решение приостановить исполнение приказов до рассмотрения дела по существу.

"Государственные чиновники грубо нарушили принципы верховенства права, а их действия имеют все признаки коррупционных правонарушений в пользу рейдеров", - сделала официальное заявление Sunolta.

На чем основываются такие заявления компании и какие незаконные действия совершил Минюст, попробуем разобраться.

Как известно, год назад Sunolta инвестировала в приобретение технологических мощностей по перевалке зерновых культур на экспорт в терминале в Одесском порту. Была приобретена часть логистических портовых объектов и оборудования, принадлежавших холдингу GNT Group (зерновой терминал "Олимпекс Купе Интернейшнл") и находившихся в залоге украинских банков "Пивденный" и "Восток" по долговым обязательствам.

В декабре 2022 года вспыхнул публичный корпоративный спор между GNT Group и ее кредиторами - Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners. Стороны заявили о возможных перебоях в работе зернового терминала "Олимпекс Купе Интернейшнл", что поставило под угрозу отгрузки аграрной продукции Sunolta, которая пользовалась его услугами. Поэтому группа приняла решение инвестировать в зерновой терминал и расширить экспортный потенциал за счет собственных логистических мощностей.

Спустя почти год, после того, как истекли все возможные сроки, Минюст принял к рассмотрению две жалобы от представителей ACP на отмену регистрации за предприятиями группы Sunolta прав на приобретенное имущество.

"Чиновники Минюста, абсолютно пренебрегая требованиями законов Украины и соответствующими выводами Верховного Суда, рассмотрели жалобы в пользу ACP", - сообщили в Sunolta.

По убеждению компании, во-первых, чиновники не имели права рассматривать эти жалобы. Ведь продолжается судебное разбирательство по иску представителей Argentem (через агента фонда - Madison Pacific Trust Ltd), в котором они оспаривают взыскание банками активов "Олимпекс Купе Интернейшнл" по ипотечным договорам. Таким образом, министерство юстиции, отменяя сделки, которые уже оспариваются в судебных процессах, подменило собой суды.

Во-вторых, решение об отмене прав Sunolta на законно приобретенное имущество Минюст мотивирует тем, что оно находилось под судебным арестом. В то же время, и это зафиксировано официально, на момент регистрации прав на зерновые терминалы, в Государственном реестре не было никаких дополнительных обременений на это имущество.

Кстати, в суд относительно решения Минюста вынуждена была обратиться также финансовая компания "Доступные финансы". Она приобрела у ПАО "Банк Восток" права требования по кредитам группы GNT Group и договорам залога/ипотеки, которые обеспечивали указанные кредиты. "Доступные финансы" реализовали ООО "Санолта Оу" (группа Sunolta) имущество зернового терминала "Олимпикс Купе Интернейшнл". Это имущество, как и в случае с банком "Пивденный", находилось в ипотеке Банка Восток в качестве залога по кредитным обязательствам компаний GNT Group.

В своем заявлении в суд эта компания также обратила внимание, что в Госреестре вещных прав на момент нотариальной регистрации не было арестов на зерновой терминал.

Более того, даже если бы такая запись в ГРВП об аресте и была сделана, этот факт никоим образом не запрещает банкам взыскивать залоговое имущество в соответствии с законом "Об ипотеке" и аналогичными решениями Большой Палаты Верховного Суда.

Поэтому, решение Минюста, принятое на основании заключения соответствующей Коллегии по рассмотрению жалоб, по словам компании, "бессмысленно и по своей природе является юридическим нонсенсом", а содержание приказа Минюста "заставляет предположить коррупционный характер действий чиновников в пользу рейдеров".

Следует отметить, что решение Минюста было неожиданностью и для банков, которые реализовывали залоговое имущество по кредитным обязательствам компаний GNT Group.

Так банк "Пивденный", комментируя ситуацию для СМИ, отметил, что обратил взыскание на имущество, которое находилось у него в залоге с 2020 года из-за систематического невыполнения обязательств по кредитным договорам и получения информации о возможном банкротстве "Олимпекс Купе Интернейшнл". При этом, по данным банка, все сделки были совершены в полном соответствии с законодательством Украины.

"Решение министерства юстиции, которым необоснованно отменены предыдущие сделки, противоречит логике законодательства Украины, угрожает интересам вкладчиков банка и стабильности банковской системы. Подобные решения органов исполнительной власти имеют признаки административного произвола, могут негативно влиять на банковский сектор в целом, рынок банковского кредитования и инвестиционную привлекательность Украины, поскольку решение споров между субъектами права на основе норм законодательства является прерогативой судебной ветви власти", - отметили в пресс-службе банка.

Обеспокоенность последствиями решения Минюста для банковского рынка выразили и в Банке Восток.

"Банк Восток, защищая интересы вкладчиков, еще в начале февраля 2023 года начал погашение своих кредитных требований к компаниям холдинга GNT Group. Это - стандартная практика, банк действовал в пользу интересов вкладчиков. Решение министерства юстиции, которое отменяет регистрацию по сделкам несмотря на устоявшуюся судебную практику, может вызвать негативные последствия, которые повлияют на банковскую деятельность, ведь органы государственной власти обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Мы считаем, что такой прецедент может создать неблагоприятный инвестиционный климат в Украине и окажет серьезное влияние на рынок банковского кредитования", - прокомментировала ситуацию журналистам пресс-служба банка.

Отметим, что и банк "Пивденный", и Банк Восток сейчас выступают третьими сторонами в судебных исках о незаконности приказов Минюста и намерены отстаивать свою правоту.

При чем здесь конфликт между GNT и АСР

То, что Минюст действует не самостоятельно, а по указанию "сверху" у участников процесса не возникает сомнения. Ведь иностранный кредитор АСР уже второй год подряд осуществляет мощную "атаку" на украинский холдниг GNT Group, который не смог вовремя погасить перед ним свои обязательства.

В частности, в декабре 2022 года АСР объявил, что принудительно взыскивает долг по кредиту, выданному GNT Group в 2019 году, и объяснил свой шаг непрозрачностью в деятельности холдинга.

В свою очередь украинская сторона обвинила Argentem в рейдерстве и попытке забрать активы компании и перепродать их заранее заинтересованному покупателю. Также в GNT заявили, что готовы рассчитаться с ACP по кредитам, но, по их словам, иностранцы не пошли на встречу.

Наконец дело сейчас рассматривается в Лондонском Международном Арбитражном Суде...

Однако, решение вопроса в судебной плоскости явно не устраивает АСР. С помощью адвокатов юридической компании Hillmont Partners, которых СМИ неоднократно связывали с народными депутатами от "Слуги народа", иностранный фонд использует стандартный набор "рейдерских методов", который может помочь им захватить предприятие.

Например, еще до начала конфликта, а именно в ноябре 2022 года АСР встречался с председателем Наблюдательного совета UkraineInvest и народным депутатом от "Слуги народа" Давидом Арахамией в Вене.

Как заявил тогда депутат "Украинской правде", основной целью его визита в австрийскую столицу были встречи с Argentem Creek Partners, которые проинвестировали более $150 млн в украинские активы.

Однако, не выглядит странным, что в ноябре состоялась встреча Арахамии с Argentem, а уже в декабре американская компания, которая до этого вела переговоры о реструктуризации долга, начинает захват активов.

Недавно региональный руководитель фонда АСР Джон Паттон в интервью СМИ откровенно заявил, что "украинская власть знает о нашем деле и заинтересована помочь. В частности, я вижу, что есть интерес со стороны Офиса Президента. Мы имели многочисленные встречи, во время которых руководители Офиса выразили свою четкую поддержку".

Конечно, на все эти факты, а также последнее заявление Паттона обратили внимание в Sanolta, которая сейчас отстаивает свою позицию в суде. По мнению компании, действия руководства фонда могут указывать на то, что АСР использует административное давление против своих оппонентов.

"Все эти события дают основания предположить, что иностранная компания ACP при коррупционном содействии чиновников Минюста пытается рейдерским способом захватить имущество, принадлежащее группе Sunolta", - отметили в компании.

Одиночные решения или система?

К сожалению, история с Sanolta далеко не единственная. В публичном доступе можно найти еще немало относительно свежих примеров, когда министерство юстиции незаконно отменяет решения регистраторов или нотариусов. Причем принимает приказы в плоскости регистрации имущества, являющегося предметом ипотеки, что вообще не в компетенции чиновников.

Например, в марте 2023 года Центральный районный суд г. Николаева принял решение по делу № 490/1281/22, которым признал противоправным приказ министерства, отменяющий решение государственного регистратора по ипотечному имуществу. Третьим лицом по этому делу выступал Дельта Банк.

Среди основных нарушений Минюста, как и в случае с аграрной группой Sanolta, стало рассмотрение жалобы на тот момент, когда уже имелся судебный спор относительно недвижимого имущества. И это уже было достаточным самостоятельным основанием для отказа министерством в удовлетворении жалобы (вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении 31 августа 2021 года по делу № 910/16115/20).

Также суд обратил внимание на то, что Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации министерства юстиции "вправе рассматривать жалобы только на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации, касающиеся недвижимого имущества, не являющегося предметом ипотеки и не является обеспечением по ипотечным договорам, заключенным в соответствии с Законом Украины "Об ипотеке", который определяет специальный (отдельный) способ защиты нарушенного права судебный порядок".

То, что Минюст и его территориальные органы не имеют права осуществлять пересмотр решений государственного регистратора в случае если по предмету жалобы имеется судебный спор указывается и в заключении ВС КГС по делу № 910/574/22 от 16 марта 2023 года, и в постановлении ВС КГС по делу №320/7192/22 от 2 августа того же года.

Но останавливает ли это министерство юстиции? Кажется, "ручное" управление Антирейдерской Коллегией со стороны Минюста и непосредственно министра юстиции Дениса Малюськи, когда игнорируются любые законы, уже давно стало нормой.

Помните, как еще осенью 2021 года журналисты издания "Наші гроші" писали, что Малюська в ручном режиме может менять решения Антирейдерской Коллегии на абсолютно противоположные. Он может согласиться или не согласиться с ее заключением. Если не согласился - вывод не обнародуют, а жалобу рассматривают по-новому. Это дает возможность Минюсту скрыть тот факт, что Антирейдерская Коллегия сделала два абсолютно противоположных вывода по одному и тому же делу.

Сегодня уже 2024 год. Более двух лет государство находится в состоянии войны. А воз с "ручными" решениями Минюста и ныне там.

Да, по инсайдерской информации, тот же банковский рынок пытается через Национальный банк как-то достучаться до Минюста и правительства. И, возможно, даже будет какой-то результат. Но не факт. И неизвестно когда.

Критические последствия

Ну а пока, как прогнозируют эксперты, действия министерства юстиции могут негативно повлиять на рынок "большого" кредитования в Украине и в который раз подорвать доверие инвесторов к государству.

"Такие ситуации, как в случае с Sunolta, являются очень плохим сигналом для рынка в целом. Если банки не смогут контролировать или хотя бы прогнозировать юридические риски, они вряд ли увеличат кредитование крупных проектов. Ведь, как мы видим, даже наличие нормального ликвидного залога по ипотеке не всегда защищает права кредитора", - прокомментировал Hubs возможные последствия действий Минюста для банковского сектора Вадим Березовик, директор компании "Профин Консалтинг".

Эксперт отметил, что банковский сектор сейчас и так не очень активно кредитует бизнес, особенно по выдаче инвестиционных займов. Многие заемщики жалуются на высокий уровень отказов при обращении за кредитами. Банкам хватает как военных, так и макроэкономических рисков. А когда возникают такие прецеденты, то это еще больше охлаждает кредитную активность. И если банки видят, что государственная регистрация прав собственности на залоговое имущество может быть отменена одним росчерком пера, то они серьезно задумаются о том, стоит ли ввязываться в долговременные кредитные проекты.

Еще одна опасность для финансового рынка, на которую указывают юристы, может быть связана с блокированием через Минюст выполнения ипотечных договоров с помощью искусственных уголовных дел. Напомним, что министерство аж через год пытается отменить регистрацию имущества по Sunolta на основании ареста в уголовном производстве.

"Если мы обсуждаем наложение искусственных обременений с помощью правоохранительных органов (что требует совместного участия следователя, прокурора и следственного судьи), то это само по себе гораздо большая угроза для рынка кредитования чем отмена решений государственного регистратора Минюстом. Однако приведенное не означает, что гипотетические незаконные решения Министерства юстиции Украины об отмене государственной регистрации не могут представлять проблему", - подчеркнул Владислав Мартынчук, адвокат судебной практики ЮКК "Де-Юре".

В свою очередь, Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating считает, что негативное вмешательство государства в работу бизнеса в очередной раз навредит инвестиционному климату Украины.

"Если рассматривать не по форме, а по сути, то нет особой разницы в том, как государство вмешивается в работу бизнеса - через силовые органы, судебные решения на основе специально принятых под конкретные действия законов или через другие механизмы. Правила (законодательство, на которое опирались на момент приобретения собственности/инвестирования), нарушаются во время войны часто, и вряд ли это будет способствовать привлечению рыночных инвесторов (без особых гарантий). Это не вчера появилось и вряд ли закончится завтра", - отметил он в комментарии СМИ.

Таким образом, бизнес соглашается - проблему ручного управления, которое имеет место в министерстве юстиции, нужно решать. С одной стороны, законодательство должно работать так, чтобы не было необходимости в Антирейдерских комиссиях вообще. Ведь у исполнительной власти всегда будет коррупционный соблазн принимать ангажированные решения. И подменять собой судебную систему. Но разработка адекватной законодательной системы - это долгий процесс.

Поэтому, с другой стороны, можно уже сейчас более надежно застраховать игроков финансового рынка от произвола исполнительной власти. Для этого, с учетом судебной практики, четко выписать в законодательстве права ипотекодержателей. Банки должны иметь приоритетное право распоряжаться залоговым имуществом в случае невыполнения должником своих обязательств.