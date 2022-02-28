Рубль рухнул до исторического минимума, биржевые торги акциями отложили
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Утром 28 февраля на фоне российского вторжения в Украину и санкций доллар на внебиржевом рынке Forex стоил более 113 рублей, курс евро подскочил выше 127 рублей. Это исторические максимумы, пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Позже, как сообщается, на Мосбирже доллар вырос на открытии торгов на 5 рублей до 99 рублей, евро подскочил выше 100 рублей.
Торги на валютном рынке Московской биржи открылись позже, чем обычно - в 10:00 по московскому времени. Торги на рынке акций Мосбиржи откроются не ранее 15:00. Центрбанк в 13:00 определится, открывать ли торги вообще, сообщают журналисты.
Ранее
Евросоюз утвердил решение о замораживании активов российского ЦБ: запретил любые операции с валютными резервами ЦБ, с помощью которых регулятор может влиять на курс рубля.
Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ. Санкции заморозят около половины финансовых резервов России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
На этом фоне ЦБ резко повысил ключевую ставку - до 20%.
Главы МИД 27 стран ЕС также накануне приняли решение полностью закрыть воздушное пространство Евросоюза для России и отсоединить "определенное количество российских банков" от международной системы платежей SWIFT. Решение о закрытии неба над Европой вступило в силу.
Добавим
Как писал УНН, российский рубль по отношению к доллару США сначала упал на 30%, затем — ниже 41%.