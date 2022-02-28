Рубль впав до історичного мінімуму, біржові торги акціями відклали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Вранці 28 лютого на тлі російського вторгнення в Україну та санкцій долар на позабіржовому ринку Forex коштував понад 113 рублів, курс євро підскочив вище 127 рублів. Це історичні максимуми, пише УНН із посиланням на ВВС.
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Згодом, як повідомляли, на Мосбіржі долар виріс на відкритті торгів на 5 рублів до 99 рублів, євро підскочив на понад 100 рублів.
Торги на валютному ринку Московської біржі відкрилися пізніше, ніж зазвичай - о 10.00 за московським часом. Торги на ринку акцій Мосбіржі відкриються не раніше, ніж 15:00. Центрбанк о 13:00 визначиться, чи відкривати торги загалом, повідомляють журналісти.
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Євросоюз ухвалив рішення про заморожування активів російського ЦБ: заборонив будь-які операції із валютними резервами ЦБ, за допомогою яких регулятор може впливати на курс рубля.
Заборонили операції, пов'язані з управлінням резервами, і навіть активами ЦБ. Санкції заморозять приблизно половину фінансових резервів Росії, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
На цьому тлі ЦП різко підвищив ключову ставку – до 20%.
Глави МЗС 27 країн ЄС також напередодні схвалили рішення повністю закрити повітряний простір Євросоюзу для Росії та від'єднати "певну кількість російських банків" від міжнародної системи платежів SWIFT. Рішення про закриття неба над Європою набуло чинності.
Додамо
Як писав УНН, російський рубль щодо долара США спочатку впав на 30%, потім нижче 41%.