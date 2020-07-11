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РПЦ прокомментировала передачу собора Святой Софии под мечеть: это пощечина всему христианству

РПЦ прокомментировала передачу собора Святой Софии под мечеть: это пощечина всему христианству

Киев  •  УНН

 • 19115 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть — это “пощечина всему мировому христианству”, заявил федеральному российскому агентству ТАСС в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает УНН.

“Можно по-разному оценивать внутреннюю политическую ситуацию в Турции и те факторы, которые побудили турецкое руководство к подобному решению. Но духовное и культурное достояние всего мира не должно становиться заложником текущей политической ситуации. Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным традициям. Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина, которую руководство Турции нанесло православной церкви, всему мировому христианству”, — сказал представитель РПЦ.

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитву в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.

Митрополит Иларион заявил, что подобное решение государственного руководства Турции не может не разочаровывать. “Святая София была построена как храм, посвященный Иисусу Христу, и мы, православные христиане, не можем воспринимать ее иначе. С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать... Для православных христиан Святая София — то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь”, — добавил глава ОВЦС, подчеркнув, что никак иначе воспринимать ее христиане не могут и не будут.

Добавим, что передача собора под мечеть — вызвала крайне негативную реакцию в Греции.

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