РПЦ прокоментувала передачу собору Святої Софії під мечеть: це ляпас усьому християнству
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Перетворення собору Святої Софії у Стамбулі на мечеть — це “ляпас усьому світовому християнству”, заявив федеральному російському агентству ТАСС в суботу голова Синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків (ВЗЦЗ) Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв), передає УНН.
“Можна по-різному оцінювати внутрішню політичну ситуацію в Туреччині і ті чинники, які спонукали турецьке керівництво до подібного рішення. Але духовне і культурне надбання всього світу не повинно ставати заручником поточної політичної ситуації. Шкода, що політична кон’юнктура бере верх над повагою до інших релігійних традицій. Перетворення Святої Софії в мечеть — ляпас, яке керівництво Туреччини завдало православній церкви, усьому світовому християнству”, — сказав представник РПЦ.
Президент Туреччини Тайіп Ердоган підписав указ, що дозволяє мусульманам здійснювати молитву в Айя-Софії, яка відтепер носить статус мечеті.
Митрополит Іларіон заявив, що подібне рішення державного керівництва Туреччини не може не розчаровувати. “Свята Софія була побудована як храм, присвячений Ісусу Христу, і ми, православні християни, не можемо сприймати її інакше. З 1934 року і до цього дня Свята Софія мала статус музею, що давало можливість і християнам, і мусульманам, і представникам інших релігій її безперешкодно відвідувати... Для православних християн Свята Софія — те саме, що для католиків Собор святого Петра в Римі. Це храм-символ і одна з найбільших християнських святинь”, — додав глава ВЗЦЗ, підкресливши, що ніяк інакше сприймати її християни не можуть і не будуть.
Додамо, що передача собору під мечеть — викликала вкрай негативну реакцію в Греції.