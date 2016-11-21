РПЦ никогда не согласится на независимость украинской церкви - патриарх Кирилл

"Наша церковь никогда не оставит в беде своих братьев в Украине и не откажется от них. Мы никогда не согласимся на смену священных канонических границ нашей церкви, потому что Киев - это духовная колыбель святой Руси как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", - отметил он.

В Украине сейчас действуют три основные православные религиозные организации: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. РПЦ не признает каноническими две последние церкви.

Как сообщал УНН, глава УПЦ МП вручил патриарху Кириллу высший орден РПЦ на 70-летний юбилей.