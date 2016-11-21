РПЦ никогда не согласится на независимость украинской церкви - патриарх Кирилл
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российская православная церковь никогда не согласится на независимость украинской церкви от Московского патриархата. Об этом заявил патриарх Московский Кирилл, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Наша церковь никогда не оставит в беде своих братьев в Украине и не откажется от них. Мы никогда не согласимся на смену священных канонических границ нашей церкви, потому что Киев - это духовная колыбель святой Руси как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", - отметил он.
В Украине сейчас действуют три основные православные религиозные организации: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. РПЦ не признает каноническими две последние церкви.
Как сообщал УНН, глава УПЦ МП вручил патриарху Кириллу высший орден РПЦ на 70-летний юбилей.