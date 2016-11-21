РПЦ ніколи не погодиться на незалежність української церкви - патріарх Кирило

"Наша церква ніколи не залишить у біді своїх братів в Україні і не відмовиться від них. Ми ніколи не погодимося на зміну священних канонічних кордонів нашої церкви, бо Київ - це духовна колиска святої Русі як Мцхета для Грузії або Косово для Сербії", - зауважив він.

В Україні зараз діють три основні православні релігійні організації: Українська православна церква Московського патріархату, Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква. РПЦ не визнає канонічними дві останні церкви.

Як повідомляв УНН, голова УПЦ МП вручив патріархові Кирилові найвищий орден РПЦ на 70-річний ювілей.