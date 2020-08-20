Развитие Херсонской области будет способствовать возвращению Крыма - Зеленский

"Херсонская область имеет все, нет только одного - нет другого выхода, чем стать бриллиантом Украинского Юга. И это не желание, это наша задача. И напоследок - совсем рядом Украинский Крым, он обязательно к нам вернется, и я уверен, когда рядом с нимм будет цветущая сияющая успешная Херсонская область - это возвращение произойдет гораздо быстрее", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.