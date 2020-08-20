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Розвиток Херсонщини сприятиме поверненню Криму - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Якщо поруч з окупованим Кримом буде успішна Херсонщина, то його повернення станеться набагато швидше. Про це сказав під час свого виступу у Херсоні Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“Херсонщина має все, немає тільки одного – немає іншого виходу, аніж стати діамантом Українського Півдня. І це не бажання, це наша задача. І наостанок – зовсім поруч Український Крим, він обов’язково до нас повернеться, і я впевнений, коли поруч з ним буде квітуча сяюча успішна Херсонщина – це повернення станеться набагато швидше”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину.

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