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Разведка: россия проводит депортированных украинцев через фильтрационные лагеря и хочет отправлять на Сахалин

Киев • УНН

 • 114292 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Депортированным в рф украинцам предлагают трудоустройство на Сахалине, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Разведка: россия проводит депортированных украинцев через фильтрационные лагеря и хочет отправлять на Сахалин

Цитата

"Россияне проводят массовые мероприятия по перемещению украинских граждан с оккупированных территорий в рф. После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы рф. В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности - Сахалин. Украинцам "предлагают" официальное трудоустройство через центры занятости. Те, кто соглашается, получают документы, которые запрещают выезд из российских регионов в течение двух лет", - указали в ГУР МОУ.

Детали

По данным разведки, на сегодня подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население у которого изымают документы. С людьми работают сотрудники фсб рф. Их цель - поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Далее людей переправляют в рф, в частности в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.

"Есть неопровержимые свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказания медицинской помощи. Отмечаются проблемы с обеспечением питанием", - отметили в ГУР МОУ.

В ведомстве указали, что принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности, детей, является грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права и очередным доказательством поведения рф как государства-террориста.

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