Розвідка: росія проводить депортованих українців через фільтраційні табори і хоче відправляти до Сахаліна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Депортованим до рф українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.
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"Росіяни проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до рф. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів рф. В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін. Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років", - вказали у ГУР МОУ.
Деталі
За даними розвідки, на сьогодні підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доправляють цивільне населення в якого вилучають документи. З людьми «працюють» співробітники фсб рф. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до рф, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край.
"Є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Відзначаються проблеми із забезпеченням харчуванням", - зазначили у ГУР МОУ.
У відомстві вказали, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема, дітей, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та черговим доказом поводження рф як держави-терориста.
Доповнення
Російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до рф.