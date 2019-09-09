Разведка: РФ изменила направленность боевой подготовки оккупационных войск
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Командование Вооруженных сил Российской Фередации увеличивает объемы поставок материально-технических средств для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за изменения направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил сегодня во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык, передает УНН.
“С начала сентября с РФ железнодорожным транспортом на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено более четырех тысяч тонн горючего. Также возросла интенсивность поставки с территории РФ материально-технических средств и имущества военного назначения автомобильным транспортом через неконтролируемые участки границы, в объезд пунктов пропуска”, — сказал Мотузянык.
По его словам потребность оккупантов в дополнительных ресурсах обусловлена изменением направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск.
“Одной из приоритетных задач для командования соединений и частей противника во время учений, которые проводятся на временно оккупированной территории, определены отработка вопросов ведения активных, наступательных боевых действий мотострелковых, танковыми и артиллерийскими подразделениями, с развертыванием пунктов управления в новых районах”, — сообщил Мотузяник.
Напомним, с начала суток зафиксировано один вражеский обстрел из минометов.