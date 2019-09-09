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Розвідка: РФ змінила спрямованість бойової підготовки окупаційних військ

Розвідка: РФ змінила спрямованість бойової підготовки окупаційних військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Командування Збройних сил Російської Фередації збільшує обсяги постачання матеріально-технічних засобів для з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ через зміну спрямованості заходів бойової підготовки російських окупаційних військ. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив сьогодні під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

“З початку вересня з РФ залізничним транспортом на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено більше чотирьох тисяч тон пального. Також зросла інтенсивність постачання з території РФ матеріально-технічних засобів та майна військового призначення автомобільним транспортом через неконтрольовані ділянки кордону, в об’їзд пунктів пропуску”, — сказав Мотузяник.

За його словами потреба окупантів у додаткових ресурсах обумовлена зміною спрямованості заходів бойової підготовки російських окупаційних військ.

“Одним з пріоритетних завдань для командування з’єднань і частин противника під час навчань, які проводяться на тимчасово окупованій території, визначено відпрацювання питань ведення активних, наступальних бойових дій мотострілецькими, танковими та артилерійськими підрозділами, із розгортанням пунктів управління у нових районах”, — повідомив Мотузяник.

Нагадаємо, з початку доби зафіксовано один ворожий обстріл з мінометів.

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