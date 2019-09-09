ООС: бойовики один раз порушили режим тиші, втрат немає

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. З початку доби зафіксовано один ворожий обстріл з мінометів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

“Сьогодні, рівно об 11:00 противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, з витратою вісім мін, в бік наших позицій в районі Зайцевого. Цей вогневий наліт, який за часом тривав близько години, окупанти здійснили зі сторони н.п. Гольмівський”, — повідомив Мотузяник.

За його словами, у відповідь наші військовослужбовці застосували гранатомети, аби змусити противника припинити вогонь. Ситуація залишається цілком контрольованою українськими захисниками.

“Втрат з початку поточної доби у лавах Об’єднаних сил немає”, — сказав Мотузяник.

Нагадаємо, 8 вересня збройні формування бойовиків 9 разів порушили режим припинення вогню.

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