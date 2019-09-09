ООС: боевики один раз нарушили режим тишины, потерь нет

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 102164 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117068 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108768 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115192 просмотра

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. С начала суток зафиксирован один вражеский обстрел из минометов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык, передает УНН.

“Сегодня, ровно в 11:00 противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, с расходом восемь мин, в сторону наших позиций в районе Зайцевого. Этот огневой налет, который по времени длился около часа, оккупанты провели со стороны н.п. Гольмовский”, — сообщил Мотузянык.

По его словам, в ответ наши военнослужащие применили гранатометы, чтобы заставить противника прекратить огонь. Ситуация остается полностью контролируемой украинским защитниками.

“Потерь с начала текущих суток в рядах Объединенных сил нет”, — сказал Мотузянык.

Напомним, 8 сентября вооруженные формирования боевиков 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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