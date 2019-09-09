ООС: боевики один раз нарушили режим тишины, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. С начала суток зафиксирован один вражеский обстрел из минометов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык, передает УНН.
“Сегодня, ровно в 11:00 противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, с расходом восемь мин, в сторону наших позиций в районе Зайцевого. Этот огневой налет, который по времени длился около часа, оккупанты провели со стороны н.п. Гольмовский”, — сообщил Мотузянык.
По его словам, в ответ наши военнослужащие применили гранатометы, чтобы заставить противника прекратить огонь. Ситуация остается полностью контролируемой украинским защитниками.
“Потерь с начала текущих суток в рядах Объединенных сил нет”, — сказал Мотузянык.
Напомним, 8 сентября вооруженные формирования боевиков 9 раз нарушили режим прекращения огня.