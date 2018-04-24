Разведка: основное вооружение боевиков на Донбассе завезено из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Все основное вооружение, которое используют боевики на востоке Украины, завезено из Российской Федерации. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, Вадим Скибицкий отметил, что "сейчас в 1-м и 2-м армейских корпусах так называемых ЛНР и ДНР пророссийские наемники используют оружие, которое производилась и производится на территории России".
Уже оттуда оно завозится на оккупированные территории Украины, добавили в военной разведке.
Напомним, ГПУ заявила о новых доказательствах военного присутствия РФ на Донбассе.