Разведка: основное вооружение боевиков на Донбассе завезено из РФ

В частности, Вадим Скибицкий отметил, что "сейчас в 1-м и 2-м армейских корпусах так называемых ЛНР и ДНР пророссийские наемники используют оружие, которое производилась и производится на территории России".

Уже оттуда оно завозится на оккупированные территории Украины, добавили в военной разведке.

Напомним, ГПУ заявила о новых доказательствах военного присутствия РФ на Донбассе.