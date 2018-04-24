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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19954 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Розвідка: основне озброєння бойовиків на Донбасі завезене з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Усе основне озброєння, яке використовують бойовики на сході України, завезене з Російської Федерації. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Розвідка: основне озброєння бойовиків на Донбасі завезене з РФ

Зокрема, Вадим Скібіцький зазначив, що "зараз в 1-му та 2-му армійських корпусах так званих ЛНР та ДНР проросійські найманці використовують зброю, яка вироблялася і виробляється на території Росії".

Уже звідти вона завозиться на окуповані території України, додали у військовій розвідці.

Нагадаємо, ГПУ заявила про нові докази військової присутності РФ на Донбасі.

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