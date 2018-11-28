Разведка: оккупантов на Донбассе привели в высшую степень боеготовности
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В связи с объявлением в Украине военного положения оккупационное командование на Донбассе объявило в террористических подразделениях высшую степень боевой готовности. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, передает корреспондент УНН.
"Для предотвращения потери контроля за развитием общественно-политической обстановки в связи с введением военного положения в определенных областях Украины, отдельные соединения и части 1 и 2 армейского корпуса ВС РФ приведены в высшую степень боевой готовности", - сказал Чернобай.
Кроме того, по его словам, на предыдущей неделе, под предлогом учений по реагированию на аварии техногенного характера, оккупанты проводили демонстрационные акции возможностей сил и средств так называемых "министерства чрезвычайных ситуаций" и "министерства обороны "ДНР" относительно их действий в случае обострения обстановки.
"В обоих случаях, с целью очередных навязываний обществу антиукраинских настроений и оправдания российской агрессии против Украины, противником были использованы типичный российский сценарий распространения неправдивой и искаженной информации об угрозе совершения Объединенными силами диверсий в местах хранения химических и ядовитых веществ", - отметил Чернобай.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 5 раз открывали огонь по позициям наших войск.