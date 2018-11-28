Розвідка: окупантів на Донбасі привели до вищого ступеню боєготовності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У зв’язку з оголошенням в Україні воєнного стану окупаційне командування на Донбасі оголосило у терористичних підрозділах вищу ступінь бойової готовності. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай, передає кореспондент УНН.
"Для запобігання втрати контролю за розвитком суспільно-політичної обстановки у зв’язку із введенням воєнного стану у визначених областях України, окремі з’єднання і частини 1 та 2 Армійських корпусів ЗС РФ приведені до вищого ступеня бойової готовності", - сказав Чернобай.
Крім того, за його словами, протягом попереднього тижня, під приводом навчань з реагування на аварії техногенного характеру, окупанти проводили демонстраційні акції можливостей сил і засобів так званих "міністерства надзвичайних ситуацій" і "міністерства оборони "ДНР" щодо їхніх дій у разі загострення обстановки.
"В обох випадках, з метою чергових нав’язувань суспільству антиукраїнських настроїв та виправдання російської агресії проти України, противником було використано типовий російський сценарій поширення неправдивої та викривленої інформації про загрозу здійснення Об’єднаними силами диверсій у місцях зберігання хімічних та отруйних речовин", - зазначив Чернобай.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 5 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.