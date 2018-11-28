Розвідка: окупантів на Донбасі привели до вищого ступеню боєготовності

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У зв’язку з оголошенням в Україні воєнного стану окупаційне командування на Донбасі оголосило у терористичних підрозділах вищу ступінь бойової готовності. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай, передає кореспондент УНН.