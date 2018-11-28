ООС: бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

“Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював наші оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Новгородське, Мар’їнка, Водяне та Лебединське. Крім того, з мінометів калібру 82 мм, збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов’ї”, — ідеться у повідомленні прес-центру ООС.

Внаслідок бойових дій, втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, минулої доби, одного російського окупанта було знищено.