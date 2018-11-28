ООС: боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 5 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 5 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.
“С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал наши оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединское. Кроме того, из минометов калибра 82 мм, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.
По данным разведки, за минувшие сутки, одного российского оккупанта были уничтожены.