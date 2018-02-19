Разведка: двое боевиков на Донбассе подорвались на собственных минах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Накануне двое боевиков на Донбассе подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"18 февраля вблизи передовых позиций сил АТО на Светлодарской дуге двое боевиков так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Оба боевика оказались гражданами РФ. Один из них, Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань, получил минно-взрывные ранения", - сообщил Д.Гуцуляк.
Также по его словам, пророссийские пропагандистские медиаресурсы могут попробовать обвинить силы АТО в нарушении минских договоренностей и припишут гибель и ранения этих боевиков украинским военным. Сейчас проверяется информация о принадлежности этих боевиков к регулярной армии РФ.
Напомним, за сутки в зоне АТО получил ранения один украинский военный.