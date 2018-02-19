Розвідка: двоє бойовиків на Донбасі підірвались на власних мінах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Напередодні двоє бойовиків на Донбасі підірвались на власних мінно-вибухових загородженнях. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"18 лютого поблизу передових позицій сил АТО на Світлодарській дузі двоє бойовиків так званої 7-ї окремої мотострілецької бригади російсько-окупаційних військ підірвалися на власних мінно-вибухових загородженнях. Обидва бойовики виявились громадянами РФ. Один із них, Любінов Володимир Володимирович, 1988 року народження, мешканець Краснодарського краю, загинув. Інший – Михайлов Сергій Валерійович, 1972 року народження, мешканець міста Астрахань, отримав мінно-вибухові поранення", - повідомив Гуцуляк.
Також за його словами, проросійські пропагандистські медіаресурси можуть спробувати звинуватити сили АТО в порушенні мінських домовленостей та припишуть загибель і поранення цих бойовиків українським військовим. Наразі перевіряється інформація щодо приналежності цих бойовиків до регулярної армії РФ.
Нагадаємо, за добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий.