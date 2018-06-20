Разведка: боевики возмущаются постоянным вымогательством денег российскими офицерами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Боевики "Л/ДНР" возмущаются постоянным вымогательством денег российскими офицерами-наемниками. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Возмущение боевиков российских оккупационных войск вызывают постоянные сборы средств в подразделениях, которые российские офицеры направляют на собственное обогащение и пытаются при любых условиях избежать участия в боевых действиях, что приводит к разочарованию и увольнению личного состава", - сказал Мотузяник.
Напомним, российский офицер спровоцировал вооруженное столкновение между боевиками "ДНР".
Как сообщал УНН, с целью сокрытия недостатка боеприпасов боевики на Донбассе подожгли один из складов. Об этом на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.