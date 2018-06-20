Розвідка: бойовики обурюються постійним вимаганням грошей російськими офіцерами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Бойовики "Л/ДНР" обурюються постійним вимаганням грошей російськими офіцерами-найманцями. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Обурення бойовиків російських окупаційних військ викликають постійні збори коштів у підрозділах, які російські офіцери спрямовують на власне збагачення та намагаються за будь-яких умов уникнути участі у бойових діях, що призводить до зневіри та звільнення особового складу", - сказав Мотузяник.
Нагадаємо, російський офіцер спровокував збройну сутичку між бойовиками "ДНР".
Як повідомляв УНН, з метою приховування нестачі боєприпасів бойовики на Донбасі підпалили один із складів. Про це на брифінгу у Києві з посилання на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.