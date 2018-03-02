Разведка: боевики на Донбассе планируют провести учения возле линии соприкосновения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Российское командование на Донбассе планирует проведение учений в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“С целью недопущения разведения сил и провокаций украинских военных подразделений объединенных сил к применению оружия, оккупационное командование ВС РФ готовит проведение учений в непосредственной близости от линии соприкосновения. Во время учений планируется проведение стрельб из вооруженных танков и БМП, а также занятия по вождению боевых машин в условиях, максимально приближенных к боевым”, — сообщил Д.Гуцуляк.
Как сообщал УНН, боевики “ДНР” сознательно искажают принят закон Украины о реинтеграции Донбасса и распространяют среди населения дезинформацию о запланированном на март наступлении Вооруженных Сил Украины.