Розвідка: бойовики на Донбасі планують провести навчання біля лінії зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Російське командування на Донбасі планує проведення навчань у безпосередній близькості до лінії зіткнення. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“З метою недопущення розведення сил та провокацій українських військових підрозділів об’єднаних сил до застосування зброї, окупаційне командування ЗС РФ готує проведення навчань у безпосередній близькості до лінії зіткнення. Під час навчань плануюєься проведення стрільб з озброєних танків та БМП, а також заняття з водіння бойових машин в умовах максимально наближених до бойових”, — повідомив Д.Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, бойовики "ДНР" свідомо викривлюють ухвалений закон України щодо реінтеграції Донбасу і поширюють серед населення дезінформацію про запланований на березень наступ Збройних Сил України.