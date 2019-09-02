Разведка: боевикам угрожают увольнением за отказ от российской "паспортизации"

"По сообщению ГУР МОУ, командование российских оккупационных войск усиливает давление на военнослужащих-наемников соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, уклоняющихся от оформления документов на получение паспортов РФ, угрожая им увольнением с военной службы", - отметил представитель МОУ.

Кроме того, по приведенным им данным, оккупантами активизированы мероприятия по выявлению лиц, игнорирующих исполнение распоряжения о сдаче паспортов граждан Украины с целью их наказания и принудительного изъятия документов.

"Вместе с тем, по информации ГУР МОУ, российские оккупационные администрации, якобы в рамках т.н. "паспортизации", отменили ограничения на использование оформленных в России документов, в т.ч. доверенностей на куплю-продажу движимого и недвижимого имущества на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - добавил он.

Напомним, 2 сентября до обеда на Донбассе было четыре вражеских обстрела, есть погибший.