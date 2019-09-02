ООС: до обіду на Донбасі чотири ворожих обстріли, є загиблий

КИЇВ. 2 вересня. УНН. З початку поточної доби і до обіду на Донбасі зафіксовано вже чотири ворожих обстріли, є один загиблий у лавах українських військ. Про це під час брифінгу у понеділок повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.