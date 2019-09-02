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ООС: до обіду на Донбасі чотири ворожих обстріли, є загиблий

ООС: до обіду на Донбасі чотири ворожих обстріли, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. З початку поточної доби і до обіду на Донбасі зафіксовано вже чотири ворожих обстріли, є один загиблий у лавах українських військ. Про це під час брифінгу у понеділок повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Сьогодні, 2 вересня, російсько-окупаційні війська продовжили порушення режиму тиші. При цьому, знову, всупереч мінським угодам, противник застосував по наших позиціях міномети різних калібрів та ствольну артилерію. Ворожа активність далі спостерігається в основному на приморській ділянці нашої оборони. Загалом від початку поточної доби окупанти здійснили вже 4 прицільні обстріли наших позицій", - вказав він.

Зокрема, за даними речника МОУ, з 4:10 бойові дії ворог розпочав обстрілом з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї по нашим захисникам Новотошківського. Прицільний вогонь окупанти вели з напрямку від селища Голубівське.

Двічі сьогодні під ворожим вогнем, зі слів Гуцуляка, перебували захисники Водяного. "Від окупованої Ужівки спочатку з 4:20 ворог вів півгодинний обстріл зі стрілецької зброї, пізніше, з 6:10 ранку, понад годину окупанти вели мінометний обстріл. Протягом цього часу ворог випустив 6 мін 82-го калібру та 18-ть мін калібру 120 мм", - додав він.

"Після 10-ї, понад годину російсько-окупаційні війська вели обстріл від села Григорівка по позиціях наших воїнів в районі Гранітного", - зазначив речник МОУ.

За його словами, тут ворог здійснив 3 постріли з артилерії калібру 122 мм та випустив 7 мін калібру 120 мм, вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

"Ворожі обстріли щоразу становили загрозу життю наших героїв-захисників, тому підрозділи Об’єднаних сил вели адекватний вогонь у відповідь з легкого піхотного озброєння, що не заборонене мінськими угодами", - зауважив він.

"Із сумом повідомляємо, що від початку цієї доби, прицільним вогнем по позиціях Об’єднаних сил, російсько-окупаційні війська вбили одного українського героя", - підсумував речник МОУ.

Нагадаємо, 1 вересня бойовики 15 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, є загиблий.

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