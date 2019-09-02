ООС: до обеда на Донбассе четыре вражеских обстрела, есть погибший

КИЕВ. 2 сентября. УНН. С начала текущих суток и до обеда на Донбассе зафиксировано уже четыре вражеских обстрела, есть один погибший в рядах украинских войск. Об этом во время брифинга в понедельник сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.