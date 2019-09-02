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ООС: до обеда на Донбассе четыре вражеских обстрела, есть погибший

ООС: до обеда на Донбассе четыре вражеских обстрела, есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. С начала текущих суток и до обеда на Донбассе зафиксировано уже четыре вражеских обстрела, есть один погибший в рядах украинских войск. Об этом во время брифинга в понедельник сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Сегодня, 2 сентября, российско-оккупационные войска продолжили нарушение режима тишины. При этом, опять, вопреки минским соглашениям, противник применил по нашим позициям минометы различных калибров и ствольную артиллерию. Вражеская активность далее наблюдается в основном на приморской области нашей обороны. Всего с начала текущих суток оккупанты провели уже 4 прицельные обстрела наших позиций", - отметил он.

В частности, по данным представителя МОУ, с 4:10 боевые действия противник начал обстрелом из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия по нашим защитникам Новотошковского. Прицельный огонь оккупанты вели по направлению от поселка Голубовское.

Дважды сегодня под вражеским огнем, по словам Гуцуляка, находились защитники Водяного. "От оккупированной Ужовки сначала с 4:20 враг вел получасовой обстрел из стрелкового оружия, позже, с 6:10 утра, более часа оккупанты вели минометный обстрел. В течение этого времени враг выпустил 6 мин 82-го калибра и 18 мин калибра 120 мм", - добавил он.

"После 10-и, более часа российско-оккупационные войска вели обстрел села Григорьевка по позициям наших воинов в районе Гранитного", - отметил представитель МОУ.

По его словам, здесь враг совершил 3 выстрела из артиллерии калибра 122 мм и выпустил 7 мин калибра 120 мм, вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Вражеские обстрелы каждый раз представляли угрозу жизни наших героев-защитников, поэтому подразделения Объединенных сил вели адекватный огонь из легкого пехотного вооружения, что не запрещено минскими соглашениями", - отметил он.

"С грустью сообщаем, что с начала этого периода, прицельным огнем по позициям Объединенных сил, российско-оккупационные войска убили одного украинского героя", - подытожил представитель МОУ.

Напомним, 1 сентября боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, есть погибший.

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