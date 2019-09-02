ООС: бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. 1 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Миколаївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
три рази поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
двічі в районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм;
неподалік Хутора Вільного – застосував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю;
поблизу Новотошківського – з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.
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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл:
неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новотошківського – з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу у понеділок, 2 вересня, один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.