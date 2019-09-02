ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. 1 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
три раза вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Луганского - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды в районе Зайцевого - из запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм;
неподалеку Хутора Свободного - применил подствольные гранатометы и стрелковое оружие;
вблизи Новотошковского - из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
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За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел:
неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Новотошковского - из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, в результате вражеского обстрела в понедельник, 2 сентября, один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.