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Розвідка: бойовикам погрожують звільненням за відмову від російської "паспортизації"

Розвідка: бойовикам погрожують звільненням за відмову від російської "паспортизації"

Київ • УНН

 • 11340 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Бойовикам на Донбасі погрожують звільненням за відмову від оформлення документів на отримання паспортів РФ. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"За повідомленням ГУР МОУ, командування російських окупаційних військ посилює тиск на військовослужбовців-найманців з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, які ухиляються від оформлення документів на отримання паспортів РФ, погрожуючи їм звільненням з військової служби", - вказав речник МОУ.

Окрім того, за наведеними ним даними, окупантами активізовано заходи з виявлення осіб, які ігнорують виконання розпорядження про здачу паспортів громадян України з метою їх покарання та примусового вилучення документів.

"Водночас, за інформацією ГУР МОУ, російські окупаційні адміністрації, нібито в рамках т.зв. “паспортизації”, скасували обмеження щодо використання оформлених в Росії документів, у т.ч. довіреностей на купівлю-продаж рухомого і нерухомого майна на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - додав він.

Нагадаємо, 2 вересня до обіду на Донбасі було чотири ворожих обстріли, є загиблий.

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