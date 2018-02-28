Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской планируют на 5 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской возможно 5 марта при условии соблюдения режима тишины. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.
"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 может произойти разведения сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ ", - написала она.
Олифер отметила, что украинская сторона настаивает на выполнении ранее достигнутых в рамках Минского процесса договоренностей, в частности, соблюдения линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, а также создания зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы.
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"Демилитаризации Кальмиусского, Новоазовского, Саханки, Кумачово. Невыполнение этих соглашений со стороны РФ/ОРДЛО ведет к системному срыву ранее достигнутых договоренностей относительно режима тишины. Также отсутствие указаний руководства РФ относительно режима тишины не способствует нормализации ситуации в Донбассе", - отметила она.