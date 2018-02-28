Розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської планують на 5 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Розведення сил та засобів у районі Станиці Луганської можливе 5 березня за умови дотримання режиму тиші. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
“За умови дотримання режиму тиші в районі н.п. Станиця Луганська 5 березня 2018 року може відбутися розведення сил та засобів, як це передбачено відповідним рамковим рішенням ТКГ”, — написала вона.
Оліфер зазначила, що українська сторона наполягає на виконанні раніше досягнутих в рамках Мінського процесу домовленостей, зокрема, щодо дотримання лінії розмежування, встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014 року, а також створення безпекових зони вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.
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“Демілітаризації Кальміуського, Новоазовського, Саханки, Кумачово. Невиконання цих угод з боку РФ/ОРДЛО веде до системного зриву раніше досягнутих домовленостей щодо режиму тиші. Також відсутність вказівок керівництва РФ щодо режиму тиші не сприяє нормалізації ситуації на Донбасі”, — зазначила вона.