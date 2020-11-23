Растрата зерна на около 3 млн грн: директору одного из филиалов Госрезерва сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области. Его подозревают в попытке отгрузки зерна на 2,8 млн грн согласия владельца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал САП.
"22 ноября 2020 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в растрате зерна на сумму более 2,8 млн гривен исполняющему обязанности директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области. Так, в рамках досудебного расследования установлено, что в ноябре 2020 глава филиала Государственного агентства резерва Украины без разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, пытался отгрузить более 189 тонн зерна стоимостью более 2,8 млн гривен коммерческим структурам без оплаты с их стороны" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря своевременно принятым мерам, правоохранители предотвратили проведению незаконных действий со стороны руководителя филиала.
Указано, что действия исполняющего обязанности директора филиала квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в июле депутата из Кировоградской области арестовали за растрату зерна на 51 млн грн.