Розтрата зерна на 51 млн грн: депутата з Кіровоградщини арештували

“Печерським районним судом міста Києва депутату Долинської міської ради Кіровоградської області, якого підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 51 581 166 грн”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що, за даними слідства, депутат, будучи директором та учасником ТОВ “Долинський комбікормовий завод”, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив близько 11 тис. тонн зерна кукурудзи вартістю понад 51 млн грн, яка була передана цьому товариству на відповідальне зберігання.

Нагадаємо, у Кіровоградській області депутата міськради підозрюють у розтраті зерна вартістю понад 51 млн грн.