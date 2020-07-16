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Депутата міськради на Кіровоградщині запідозрили у розтраті зерна вартістю понад 51 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. У Кіровоградській області депутата міськради підозрюють у розтраті зерна вартістю понад 51 млн грн, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.

Як повідомили у пресслужбі, прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України повідомлено про підозру депутату Долинської міськради Кіровоградської області за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, депутат, будучи директором та учасником ТОВ “Долинський комбікормовий завод”, розтратив шляхом зловживання своїм службовим становищем, близько 11 тис тонн зерна кукурудзи вартістю понад 51 млн грн, яка була передана цьому товариству на відповідальне зберігання.

На даний час досудове розслідування триває. Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на складах Держрезерву виявили нестачу зерна на понад 800 млн гривень, відкрито провадження.

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