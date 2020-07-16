Депутата горсовета Кировоградской области заподозрили в растрате зерна стоимостью более 51 млн грн

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 8588 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99263 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104757 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130873 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109749 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129918 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101827 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102527 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104364 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Депутата горсовета Кировоградской области заподозрили в растрате зерна стоимостью более 51 млн грн

Депутата горсовета Кировоградской области заподозрили в растрате зерна стоимостью более 51 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13076 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Кировоградской области депутата горсовета подозревают в растрате зерна стоимостью более 51 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.

Как сообщили в пресс-службе, прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины сообщено о подозрении депутату Долинского горсовета Кировоградской области по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, депутат, будучи директором и участником ООО "Долинский комбикормовый завод", растратил путем злоупотребления своим служебным положением, около 11 тыс. тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн грн, которая была передана этому обществу на ответственное хранение.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на более чем 800 млн гривен, открыто производство.

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