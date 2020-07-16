Депутата горсовета Кировоградской области заподозрили в растрате зерна стоимостью более 51 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Кировоградской области депутата горсовета подозревают в растрате зерна стоимостью более 51 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.
Как сообщили в пресс-службе, прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины сообщено о подозрении депутату Долинского горсовета Кировоградской области по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
По данным следствия, депутат, будучи директором и участником ООО "Долинский комбикормовый завод", растратил путем злоупотребления своим служебным положением, около 11 тыс. тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн грн, которая была передана этому обществу на ответственное хранение.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
Напомним, на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на более чем 800 млн гривен, открыто производство.