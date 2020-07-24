Растрата зерна на 51 млн грн: депутата из Кировоградской области арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Депутата горсовета в Кировоградской области, которого подозревают в растрате зерна стоимостью более 51 млн гривен, отправили под стражу стражей с альтернативой залога в размере 51 581 166 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Печерским районным судом города Киева депутату Долинского городского совета Кировоградской области, которого подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 51 581 166 грн", - сказано в сообщении.
Отмечается, что, по данным следствия, депутат, будучи директором и участником ООО "Долинский комбикормовый завод" путем злоупотребления своим служебным положением, растратил около 11 тыс. тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн грн, которая была передана этому обществу на ответственное хранение.
Напомним, в Кировоградской области депутата горсовета подозревают в растрате зерна стоимостью более 51 млн грн.