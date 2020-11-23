Розтрата зерна на близько 3 млн грн: директору однієї з філій Держрезерва повідомили про підозру

“22 листопада 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн гривень виконувачу обов’язків директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області. Так, в рамках досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2020 року очільник філії Державного агентства резерву України без дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, намагався відвантажити понад 189 тонн зерна вартістю понад 2,8 млн гривень комерційним структурам без оплати з їхнього боку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки вчасно вжитим заходам, правоохоронці запобігли проведенню незаконних дій з боку очільника філії.

Вказано, що дії виконуючого обов’язки директора філії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у липні депутата з Кіровоградщини арештували за розтрату зерна на 51 млн грн.