Расстрел автобуса под Харьковом: завтра подозреваемым будут избирать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Завтра в Киевском районном суде города Харькова будут избирать меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус с активистами одной из политических сил, передает УНН.
Отметим, что заседание запланировано на 10:45 в Киевском районном суде города Харькова.
Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми.
После нападения на автобус с активистами был введен план "Перехват" и операция "Сирена", в результате было задержано 14 подозреваемых в нападении.
По информации УНН, в результате нападения были четверо пострадавших: трое получили ранения от выстрелов из травматического оружия (потерпевший 1968 года был госпитализирован с травмой плеча, пострадавший 1982 года рождения - с травмой предплечья, а пострадавший 1984 года рождения - с травмой голени), кроме того, еще один мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.