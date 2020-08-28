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Расстрел автобуса под Харьковом: завтра подозреваемым будут избирать меру пресечения

Киев • УНН

 • 11837 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Завтра в Киевском районном суде города Харькова будут избирать меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус с активистами одной из политических сил, передает УНН.

Расстрел автобуса под Харьковом: завтра подозреваемым будут избирать меру пресечения

Отметим, что заседание запланировано на 10:45 в Киевском районном суде города Харькова.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми.

После нападения на автобус с активистами был введен план "Перехват" и операция "Сирена", в результате было задержано 14 подозреваемых в нападении.

По информации УНН, в результате нападения были четверо пострадавших: трое получили ранения от выстрелов из травматического оружия (потерпевший 1968 года был госпитализирован с травмой плеча, пострадавший 1982 года рождения - с травмой предплечья, а пострадавший 1984 года рождения - с травмой голени), кроме того, еще один мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.

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