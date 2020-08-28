Розстріл автобусу під Харковом: завтра підозрюваним обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Завтра у Київському районному суді міста Харкова обиратимуть запобіжний захід підозрюваним у нападі на автобус з активістами однієї із політичних сил, передає УНН.
Відзначимо, що засідання заплановано на 10:45 у Київському районному суді міста Харкова.
Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляли автобус з людьми.
Після нападу на автобус з активістами було введено план "Перехват" та операцію "Сирена", в результаті було затримано 14 підозрюваних у нападі.
За інформацією УНН, в результаті нападу було четверо постраждалих: троє отримали поранення від пострілів з травматичної зброї (потерпілий 1968 року народження був госпіталізований з травмою плеча, потерпілий 1982 року народження – з травмою передпліччя, а потерпілий 1984 року народження – з травмою голені), крім того, ще один чоловік 1984 року народження був госпіталізований з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку.